'Arıza'nın çarpıcı final sahnesi merak uyandırdı!

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Ali Rıza, Burak'ı yaptıklarını itiraf etmesi için konsorsiyumun önüne çıkardı. Suçlamaları kabul eden Burak, her şeyi konsorsiyumun devam etmesi için yaptığını söyledi ancak konsorsiyum, Burak'ın hakkında hükmü verdi ve infazına karar verildi. Fuat Ersoylu, oğlunu ölümden kurtarmak için plan yapsa da finalde sürpriz bir gelişme yaşandı. İnfazına doğru yola çıkan Burak, yolda onu Fiko ve adamlarının kurtarmasını beklerken arabaya A.Rıza'nın binmesiyle büyük bir şok yaşadı. A.Rıza, Fiko'nun hiç gelmediğini ve babasının onu ölüme gönderdiğini söyleyerek Burak'a bir darbe daha indirirken, "A.Rıza, Burak'a ne yapacak?" sorusunun yanıtı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.Arıza, dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle ABC1 20+'da 5.55 izlenme oranı (rating), 11.19 izlenme payı (share), AB'de 4.49 izlenme oranı (rating), 9.87 izlenme payı (share), Total’de 6.70 izlenme oranı (rating), 13.58 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #SanaBirŞeyOlursa etiketi de uzun süre sosyal medyada konuşuldu.Ali Rıza, Numan'ın saldırısı sonucu vurulan Halide'yi hastaneye yetiştirdi. Ardından Hasan'dan Numan'ın mahalleye sığındığını öğrenince harekete geçti. Önce yakaladığı kardeşini öldüren Ali Rıza, Numan'a da merhamet göstermedi ve sonunu getirdi.Haşmet'e ses kaydını dinletemeyen Melek, Murat'ın itiraf ettiği korkunç gerçeği Mithat'la paylaştı. Ses kaydını dinleyerek Haşmet'in ailesinin katilinin Fuat olduğunu öğrenen Mithat, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Haşmet'e kaydı dinletmenin büyük bir savaş başlatacağını söyleyen Mithat, Melek'i sakinleştirmeyi başardı.Numan'a, Ali Rıza'dan önce ulaşmak isteyen Burak, başarılı olamadı. Numan'ın işini bitiren Ali Rıza, mahalleye giren Burak'la karşılaşınca ikili arasında teke tek düello yaşandı. Burak'ı alt etmeyi başaran Ali Rıza, onu izbe bir binada alıkoydu. Burada Numan konusunda itiraf almaya çalışan A.Rıza, Burak'ın başından aşağı benzin döktü. En sonunda gerilimin yükseldiği ortamda Burak, itirafta bulunmayı kabul etti. Oğlundan haber alamayan Fuat Ersoylu ise telaşla konsorsiyumu bir araya toplarken A.Rıza, Burak'ı konsorsiyumun önüne çıkardı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Burak, her şeyi konsorsiyumun devam etmesi için yaptığını söylese konsorsiyum hükmü verdi. Fuat, cezanın kesilmesi için bir gün daha isteyip plan yapsa da finalde Ali Rıza'nın sürpriz hamlesi her şeyi değiştirdi.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!