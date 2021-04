'Arıza'nın final bölümünden ilk tanıtım!

Ali Rıza, Balaban'dan intikamını aldıktan sonra sıradaki hedefi Burak Ersoylu için harekete geçti. Burak'la yüzleşmek için eve baskın düzenleyen Ali Rıza, burada karşısına çıkan bütün korumaları etkisiz hale getirirken, aksiyon dolu sahneler soluksuz izlendi. Ali Rıza, karşısına çıkan herkesi aştıktan sonra Burak'a ulaşmayı beklerken, Muzaffer'i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Muzaffer, Burak'ın artık İhtiyar'ın korumasında olduğunu söyleyerek Ali Rıza'nın önünde engel oldu. İhtiyar'dan kendisine kalacak büyük güç için heyecanlanan Burak Ersoylu, Ali Rıza ve Haşmet Ağa'yı bitirmek için planlarını yapmaya başladı. Burak'ın davetiyle yemeğe gelen İhtiyar ise kendi gerçeklerini açıklayarak Burak'a intikam yemini ettirdi. Burak'ın güce bir an önce kavuşmak için yemeğe zehir koyduğunu bilen İhtiyar, zehirli yemeği bilerek yiyerek kendi sonunu getirdi. Burak'ın mallarını yok etmek ve para akışını kesmek isteyen Ali Rıza ve Haşmet Ağa, harekete geçti. Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda baskın düzenleyen Ali Rıza, her şeyin arkasındaki asıl güç olan Gölgelerin de izindeydi. Finalde limana baskın düzenleyip, Burak'ın mallarını havaya uçurmak isteyen A.Rıza ve Haşmet Ağa, büyük bir saldırı gerçekleştirdi. A.Rıza, baskın sırasında Muzaffer'in karşısına çıkmasıyla şoke oldu. Aradığı gölgenin ardındaki isim, Muzaffer çıktı.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza final bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!