'Arıza'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır. Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet, kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir. Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!