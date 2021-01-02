'Arıza'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Burak Ersoylu'nun kaçırılmasını engelleyen Ali Rıza, intikamını almak için harekete geçti. Burak'ı kazılmış bir mezarın başına getirerek içine iten Ali Rıza'nın planı Burak'ı öldürmekti ancak tam tetiği çekeceği sırada kar maskeli adamlar tarafından etrafı çevrildi. Görev iptal oldu ve Ali Rıza, Burak'ın işini bitiremedi. Burak'ın infazını engellemeye çalışan Murat Ersoylu ise harekete geçti. Haşmet Gürkan ile anlaşma yapan Murat, Burak'ı kurtarmak için Haşmet'in ailesinin katili hakkında bilgi vereceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Rıza ve Burak'ın tutulduğu depoya gelen Haşmet ve Halide, korkunç gerçeği öğrendi. Ailelerinin ölüm emrini verenin Fuat Ersoylu olduğu ortaya çıkınca, Haşmet ve Halide büyük bir yıkım yaşadı. Ortaya çıkan korkunç gerçek, büyük bir savaşın da fitilini ateşledi. Ali Rıza, Haşmet'in adamlarıyla beraber Fuat Ersoylu'ya saldırmak için harekete geçti. Fuat ise bu sırada Şehmuz ve Galip ile toplantıdaydı. Toplantı sırasında gelen ihbar üzerine saldırıyı öğrenen Fuat, son anda kurtulmayı başardı. Baskın haberini veren kişi ise Muzaffer çıkarken, Ali Rıza'ya asıl hedefin konsorsiyum değil konsorsiyumun arkasındaki güç olduğunu açıkladı. Ali Rıza, Fuat'ı bulmak için harekete geçti ancak takibinin sonunda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Fuat'ı bulmayı bekleyen Ali Rıza, aracın içinde Şehmuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Burak'a silah doğrultan Halide ise Ersoylular'ın evine giderek Fuat Ersoylu'nun karşısına çıktı. Seyircilerin nefesini tuttuğu gerilim dolu final anlarında Halide, tetiği çekti ve Fuat'ı vurdu.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü 10 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!