'Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!

Fuat Ersoylu, Halide tarafından vurulduktan sonra durumu kimselere haber verilmeden, önce ameliyata ardından da müşahede altına alındı. Diğer tarafta Halide'nin ortada olmaması üzerine Haşmet ve Ali Rıza harekete geçti. Fuat'ın yokluğunda savaşı devralan Burak, Ersoylular'ın karşısında olan herkese saldırmaya başladı. Bu saldırıların hedefinden biri de Ali Rıza'nın taksi durağı oldu. Taksi durağına düzenlenen bombalı saldırı sonucu Fatih hayatını kaybetti. Tüm taşların yerinden oynadığı bölümde konsorsiyum ortaklarından Galip'in de sonu geldi. Mithat ile görüşmeye giden Galip, Şehmuz'un başına gelenlerden ve İhtiyar'ın da Fuat'ın tarafında olmasından bahsederken, Mithat'ın adamı Galip'i öldürdü. Halide, Fuat'ı vurduktan sonra Burak tarafından yakalanırken Ali Rıza, Halide'ye ulaşmak için büyük bir çaba gösterdi. Fuat ise kendine geldikten sonra Burak'a, Halide'yi öldürmesi için emir verdi. Burak, babasının emri üzerine Halide'yi alıp yola çıktı ancak finalde yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri şoke etti. Ali Rıza, Halide'yi kurtarmak için kendi canını ortaya koyarak Burak'a teslim olmaya geldi. Burak, Halide ile Ali Rıza'yı takas etti. Nefeslerin tutulduğu o anlarda Burak, Ali Rıza'yı öldüreceğini söyledi ancak Ali Rıza'nın hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Abisi Murat Ersoylu'nun elinde olduğunu söyleyen Ali Rıza, Burak'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!