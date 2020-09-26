'Arıza'nın yeni bölümden ikinci fragman yayınlandı!

Ali Rıza ve arkadaşları Yaşar’ı etkisiz hale getirerek sevkiyatın yapılmasını engellemişlerdir. Öte yandan Fuat, Haşmet’e giderek internete Burak’ın videosunu servis edenin ve aynı zamanda adresini verenin Haşmet’in sağ kolu Sabri olduğunu iddia eder ve Sabri’yi almak ister. Haşmet izin vermez. İki eski kurt kılıçları çekerek restleşirler. Halide, Van’da çalışmakta olduğu hastaneden istifa eder. Babasını yalnız bırakmayacak ve artık onun yanında olacaktır. Ali Rıza’nın Yaşar’ı etkisiz hale getirmesi ve tırları dağıtması suç dünyasında büyük yankı yapar. Burak ise sarsılan itibarını geri kazanmak için harekete geçer, hedefi Sabri’dir. Herkes Sabri’yi Burak’ın elinden kurtarmak için seferber olur. Beklenmedik şekilde gelişen olaylar Burak, Halide ve Ali Rıza’yı aynı noktada buluşturur. Şimdi Ali Rıza ve Burak için hesaplaşma vaktidir.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!