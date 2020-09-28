'Arıza'nın yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ali Rıza ve Halide'nin sahilde bir araya geldikleri sahnede aralarında geçen konuşma dikkatleri çekti. Halide'nin beklenmedik tepkisi üzerine ikili arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük merak uyandırdı.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!