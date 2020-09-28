Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ali Rıza ve Halide'nin sahilde bir araya geldikleri sahnede aralarında geçen konuşma dikkatleri çekti. Halide'nin beklenmedik tepkisi üzerine ikili arasında bundan sonra yaşanacaklar büyük merak uyandırdı.
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Arıza"nın 4. Bölümünden ilk sahne:
'Arıza'nın yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!
Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu gelişmeleri ve hız kesmeyen aksiyonuyla seyircilerden tam not aldı. Haşmet Gürkan ve Fuat Ersoylu arasında yaşanan restleşme gerilimi arttırırken, Ali Rıza ve Burak Ersoylu'nun büyük karşılaşması sonrasında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.
28.09.2020 15:37 Dizi Galeri