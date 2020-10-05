'Arıza'nın yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!

Arıza'nın dün akşam ekrana gelen 4. bölümünde Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi geldi. Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri’nin, Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade etti. Haşmet, Sabri’yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak istedi. Amacı Rıza’nın arkasında kimin olduğunu da öğrenmekti. A.Rıza’ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğradı ve ortalık bir anda karıştı.Bölüm sonunda ise Arıza'nın 5. bölümünden ilk sahne yayınlandı.