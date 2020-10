'Arıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım!

Ali Rıza, Yaşar'a ulaştığı anlarda karşısında Haşmet'i bulunca ortamda gerilim arttı. Haşmet, aklını kurcalayan soruları sordu ancak şüpheleri olsa da Ali Rıza'yı konsorsiyuma sokabileceğini söyledi. Bunun karşılığında ise Halide'nin can güvenliğini garanti altına almasını istedi. Haşmet Gürkan, Fuat'a baskın yaparak Yaşar'ın, Burak'ın emriyle ateş ettiğini itiraf ettiği görüntüleri izletti. Fuat, bu gerçeğin konsorsiyumda duyulmasını istemeyerek sorunu aralarında çözmeleri gerektiğini anlattı. Bu konuşma sırasında Haşmet, Ali Rıza'nın artık sağ kolu olduğunu söyleyerek Fuat'ı şaşırttı. Öte yandan Burak'ın yalan söylediğini öğrenen Fuat, oğlunu cezalandırdı. Fikret'e işkence eden Fuat, Burak'a da Halide'den uzak durmasını ve Ali Rıza'yla el sıkışmasını söyledi. Duydukları karşısında Burak kendini kaybetti. Sarhoş halde taksi durağını yakmaya kalkışınca, Ali Rıza ile aralarında gerilim tırmandı. Burak'ı durduran ise abisi Murat oldu. Haşmet, adamlarına Ali Rıza'yı sağ kolu olarak tanıttı. Ali Rıza'nın, Haşmet'in ailesine katılması Halide'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyen Halide, Sadi Aksoy'un peşine düştü. Ali Rıza da farklı bir sebepten Sadi'nin peşindeydi. Salman ve Sadi'nin peşine düşen Ali Rıza ve Ferit, Sadi'yi yakalamayı başardı. Ali Rıza, Sadi'nin telefonunda "Müdür Bey" ismini görünce Sadi'nin, Muzaffer'i tanıdığı ortaya çıktı. Öte yandan Ali Rıza'nın Haşmet'in sağ kolu olması konsorsiyumda bütün dengeleri değiştirirken Halide ile arasındaki ilişkiyi de etkiledi. Altaylar'ın evine gelen Halide, A.Rıza'nın babasının sağ kolu olduğunu söyledi. Ailesine daha önce davadan vazgeçeceğini söyleyen Ali Rıza, Halide'nin bu söyledikleriyle zor durumda kaldı. İkilinin arasında bundan sonra neler olacağı büyük merak uyandırdı.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!