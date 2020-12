'Arıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!

Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz. Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir. Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder. Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir. Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur. Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!