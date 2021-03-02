Arıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!

İhtiyar, Ali Rıza ve Halide'yi kurtarmak için Balaban'ın teklifini kabul ederek bombayı durdurmasını söyledi. İhtiyar'ın, Balaban'ın şartını kabul etmesiyle konsorsiyumda yeni bir dönem başladı. Ali Rıza ise Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmadı. Balaban'ın masada yer alması konsorsiyumda gerilimi artırdı. Konsorsiyum toplantısına katılmak için gelen Balaban, burada Ali Rıza'nın öfkesiyle karşılaştı. Ali Rıza'nın Balaban'ı alması, konsorsiyumdaki herkesi şoke etti. Bu hamlesiyle kuralları ihlal eden Ali Rıza, konsorsiyumdaki konumunu da tehlikeye attı. Oy çokluğuyla Ali Rıza görevinden alındı ve yerine Burak Ersoylu getirildi. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemek için Gürkan ailesinin evine gitti. Kız isteme merasimine Mithat'ın gelmesi ise olayları hiç beklenmeyen bir noktaya getirdi. Haşmet ile görüşen Mithat, Balaban'ın gönderdiği görüntüleri izletti. Haşmet, Ali Rıza'nın babasının, ailesini katledenler arasında olduğunu öğrenince çılgına döndü. Kız isteme faslını bitiren Haşmet, Ali Rıza'ya ailesini de alıp gitmesini söyledi. Bir yandan Balaban'a karşı harekete geçen, bir yandan gerçekleri öğrenmek isteyen Ali Rıza'nın yapacakları büyük heyecan uyandırırken, finalde ekranlara gelen dövüş sahnesi nefesleri kesti.Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!