Arıza’da Aksoy, farklı ve ilginç bir karakter olan Balaban’ı canlandıracak. Ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden ve dayısı tarafından büyütülen Balaban, keskin zekası ile öne çıkmaktadır. Teknoloji ve spor meraklısı olan bu genç adam dayısının etkisi ile istemediği halde karanlık dünyanın işlerine bulaşmak zorunda kalmıştır. Yolu bir şekilde Ali Rıza ile de kesişen Balaban’ın gelişi hassas olan dengelerin iyice gerilmesine ve merak dolu gelişmelerin yaşanmasına neden olacaktır.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi Arıza, Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de.
'Arıza'ya sürpriz transfer!
Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın 7 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne sürpriz bir isim dahil olacak. Renkli kişiliği ile Arıza ekibine katılan isim ise sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy.
05.02.2021 18:53 Dizi Galeri