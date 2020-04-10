'Arka Sokaklar' dizisi sete çıkıyor!

Koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasının ardından dizi setlerine bir bir ara verilmişti. Efsane dizi Arka Sokaklar'ın da seti durdurulmuştu. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar'ın yarın yeniden sete çıkacakları öğrenildi Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erler Film çekimlerde az sayıda figüran kullanacak ve çekim mekanlarında dezenfekte çalışmalarını sıkı tutacak.