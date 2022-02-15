'Arka Sokaklar' dizisine yeni oyuncular katılıyor!

Dizinin geçen hafta ekrana gelen 614’üncü bölümüne oyuncu Cenk Gürpınar, Poyraz karakteriyle dahil olmuştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise iki yeni oyuncu katılıyor. Bahar Başar, hanım ağa olan Handan karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...Bahar Başar (Handan Usmanoğlu)Cenk Gürpınar (Poyraz Karakteri)Fatih Serbest (Ayhan Kırali)