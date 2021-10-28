Dizi oyuncularından İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü’nün yer aldığı ziyarette dizi ekibine, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sn. Ayşegül Özcan eşlik etti.
22 Ekim Cuma günü 600.bölümü ile ekrana gelecek olan Arka Sokaklar oyuncuları gerçekleştirmiş oldukları bu ziyarette bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de…
'Arka Sokaklar' ekibi Polis Müzesi’ni ziyaret etti
Kanal D’nin, her Cuma akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın oyuncuları, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde açılan ilk resmi Polis Müzesi’ni ziyaret ettiler.
28.10.2021 18:54 Dizi Galeri