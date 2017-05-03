Arka Sokaklar oyuncuları geccelere aktı

Magazin - 04 Mayıs 2017 05:00

Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan ve Komiser Ali’si Alp Korkmaz, önceki gecce Nişantaşı’nda bir mekanda eğlendi.İki ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Birlikte geldikleri mekanda keyifli bir gecce geçiren oyuncular, soruları yanıtsız bıraktı.Kaynak: hurriyet.com.tr