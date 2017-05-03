Arka Sokaklar oyuncuları geccelere aktı

"Arka Sokaklar"ın oyuncuları Özgür Ozan ve Alp Korkmaz, set yorgunluğunu Nişantaşı’ndaki bir mekanda eğlenerek attı.

Magazin - 04 Mayıs 2017 05:00
Arka Sokaklar oyuncuları geccelere aktı
Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan ve Komiser Ali’si Alp Korkmaz, önceki gecce Nişantaşı’nda bir mekanda eğlendi.

İki ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Birlikte geldikleri mekanda keyifli bir gecce geçiren oyuncular, soruları yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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