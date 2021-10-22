Arka Sokaklar rekora koşuyor…

31 Temmuz 2006'da ilk bölümü ile ekrana gelen ve 16 sezon boyunca gerek hikayesi gerekse karakterleri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Arka Sokaklar 6.kez “Dalya” demenin heyecanını yaşadı. Dizinin oyuncuları ve yapım ekibi bu başarılarını pasta keserek kutladı.22 Ekim Cuma günü 600.bölümü ile ekrana gelecek olan dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de…