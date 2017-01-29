'Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu!

Kanal D’nin, yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı beğeni ile izlenen dizisi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Sinan Tuzcu katılıyor.

Dizi - 29 Ocak 2017 23:00
'Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu!
Tuzcu; Rıza Baba için tehlikeli bir mahkum olan Oktay Ocak karakterini canlandıracak.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.



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