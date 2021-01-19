'Arka Sokaklar'a sürpriz transfer!

Yapımcılığını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı diziye Melih Çardak katıldı.Dizinin 22 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 574’üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Çardak, Servet Karaca karakterine hayat verecek.Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.