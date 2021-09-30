'Arka Sokaklar'a üç yeni oyuncu katılıyor!

Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi Arka Sokaklar’a üç yeni isim dahil oluyor.Dizinin bu Cuma (1 Ekim) ekrana gelecek olan 597’inci bölümünde Mert Öğüt, Leyla Erdoğmuş ve Zümra Duman izleyicisi karşısına çıkacak. Mert Öğüt dizide mafya baronu Kerim Aslan karakterine, Leyla Erdoğmuş Leyla karakterine, çocuk oyuncu Zümra Duman ise Leyla'nın kızı Suna karakterine hayat verecek.Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...