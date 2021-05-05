'Arka Sokaklar'ın yıldızı lenf kanserine yakalandı!

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' ve 'Çılgın Dersane' gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan hayranlarını üzen haber geldi. Aksoy, sosyal medya hesabından lenfomaya yakalandığını duyurdu.Aksoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sevgili dostlarım ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki, lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin."