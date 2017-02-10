Arkasspor-Fenerbahçe: 0-3

(DHA)-Efeler Ligi'nde 15. haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren iki ekipten Arkasspor, evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Diğer Sporlar - 10 Şubat 2017 18:58

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da oynanan müsabakanın setleri 20-25, 21-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor 33.2 puanda kalıp 3. sıraya gerilerken, 34.7 puana ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti. Fenerbahçeli voleybolcular karşılaşma sonunda Nusret tarafından popüler hale gelen tuz dökme hareketi salt-bae ile galibiyet sevinci yaşadı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.