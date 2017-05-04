Armada Teras'ta, açık havada, Armada mutfağının sokak lezzetlerinden tadıp, iyi dileklerde bulunmaya var mısınız? Eh haydi o zaman, sonra "yerimiz kalmadı" demek istemiyoruz!
Yiyecek Arabalarında: Köfte-Ekmek, Balık- Ekmek, Kokoreç, Arnavut Ciğeri, Nohutlu Pilav, Kuru Fasulye ve Turşu
Manav Tezgahı'nda: Roka, Taze Nane, Maydanoz, Turp, Marul
Tatlı Arabası'nda: Portakallı Bademli İrmik Helvası, Minik Tulumba, Minik Lokma Meyve Arabası'nda: mevsimin en lezzetli ve taze meyveleri
Çorba Arabası'nda: Geccenin sonunda sıcacık ve taze pişirilmiş Mercimek ya da İşkembe çorbaları.
Katılım: Biletle. Armada Ziyafet Ofisi'nden veya Biletix'ten satılacak biletlerden almak için bir kişi 150.- TL fiyat ödeyecek ve o biletle bütün arabalardan dilediğini alıp yiyebilecek. Bu fiyata 2 yerli içecek de dahil olacak.
Armada Teras'ta bahar şenliği var!
Baharı neşeyle karşılamak ve özlediğimiz Koçani Orkestrası'nın hareketli müziği ile coşabilmek içiin "6 Mayıs Bahar Şenliği & Hıdrellez"e yalnızca 2 günümüz kaldı!Eğlence - 04 Mayıs 2017 12:47
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