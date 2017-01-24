Armaggan Art & Design Gallery’de başlıyor

Kültür-Sanat - 24 Ocak 2017 15:01

Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulmuş olan ARMAGGAN Art & Design Gallery’nin, beşinci kez düzenlediği “SANAT 7 / 24” adlı karma sergisi 9 Şubat 2017’de açılıyor.“Sanat Her Zaman Her Yerde” başlığı altında açılacak sergiyle ARMAGGAN Art & Design Gallery, kavramsal özelliklerinin yanı sıra işlev yüklenen sanat eserlerine kapılarını açıyor. Sanatın bir araya getirici ve iyileştirici etkisine olan ihtiyacımızın arttığı bu zor günlerde, sanatı hayatın içinde dahil etme fikrinin önemi artıyor.“Sanat gündelik yaşamın içindedir, insanidir ve gereklidir” çıkış noktasıyla kurgulanan sergi, bu mottoyu takip ederek 18 sanatçının eseriyle “Sanat eseri 7/24 yanımızda nasıl olur?”, “Sanat gündelik hayata nasıl dahil olur?” gibi sorulara yanıt arıyor.Sergi küratörü ve galeri koordinatörü Şanel Şan Sevinç sergi konusunda, “Sanatı görünür kılmak, kitlelere ulaştırmak, düşündürmeye ve güzel olanı keşfetmeye teşvik etmek üzere kurguladığımız sergimiz bu yıl 5.kez düzenleniyor. 5 yılda yaklaşık 50 sanatçıyı ağırlayan sergide bu kez fotoğraftan, porselene, camdan ahşaba pek çok malzeme ve disiplinler arası bakış bir araya geliyor. İçinden geçtiğimiz karanlık günlerin ağırlığını yaratıcı düşünceyle ancak aşabiliyoruz, hepimiz daha çok düşünmek ve üretmek zorundayız ki yolumuz aydınlansın. Sergide yer alan tüm sanatçılarımız sergi için özel olarak çalıştılar ve konsepte verdikleri cevaplarla izleyicilerin de yüzlerini güldürecekler.’’ dedi.