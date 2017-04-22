Artık çevrimdışı çalışabilecek!

Teknoloji - 22 Nisan 2017 09:41

Akıllı telefon kullanan herkesin çok iyi bildiği gibi bazı yerlerde internet bağlantısına erişmek mümkün olmuyor. Denizin ortasında veya metroyla bir yerden bir yere giderken mobil internet kopabiliyor. Böylece bir anlamda dünyadan kopmuş gibi hissedebiliyoruz. Çevrimdışı kullanıma olanak sağlayan uygulamalar bu noktada işimizi biraz kolaylaştırıyor. Sayfalar yenilenmese bile, var olan gönderilere bakılabiliyor. Yorum yazdığınızda veya bir gönderiyi beğendiğinizde bu işlemler internet bağlantısının gelmesiyle gerçekleştiriliyor. Bu özelliğe sahip uygulama ve platformlar da bir adım öne çıkmış oluyor.Geçtiğimiz dönemlerde Facebook ve Google gibi internet devleri çevrimdışı kullanım olanağını kullanıma sunmuştu. Instagram da rakip platformların yolundan gidiyor ve uygulamayı çevrimdışıyken kullanmayı mümkün hale getiriyor. Sistem oldukça basit işliyor. İnternet bağlantısı varken yüklenen içerikler, çevrimdışıyken de görüntülenebiliyor. İnternet yokken olur da fotoğraf yüklemek isterseniz bu işlem beklemeye alınıyor. Bu süreçte yapılan beğeniler ve yorumlar internet bağlantısının dönmesiyle birlikte gerçekleştiriliyor.Instagram’ın kullanım oranını artırması beklenen bu özellik henüz Instagram’ın hikayeler özelliğinde kullanılamayacak.Kaynak:log.com.tr