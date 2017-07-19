Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Arzu Yanardağ, kızı Alara ve bir grup arkadaşıyla tatil için Çeşme’ye gitti. Oyuncu, önceki gün Fly-Inn Beach’teydi.
Yanardağ, sıcaktan bunalınca arkadaşıyla denize girdi. İkili, kıyıdan gelen müziğe kendini kaptırınca oynamaya başladı. O anlar objektife de yansıdı.
Kaynak:hurriyet.com.tr
Arzu Yanardağ'dan denizde oyun havası
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Arzu Yanardağ, kızı Alara ve bir grup arkadaşıyla tatil için Çeşme’ye gitti.Magazin - 19 Temmuz 2017 12:31
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