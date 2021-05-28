Arzum Onan'ın yeni imajı beğeni topladı!

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan, yıllardır omuz hizasında kullandığı saçlarıyla ilgili sürpriz bir karar aldı. İmaj değiştiren Onan, saçlarını kısalttı. Son halini sosyal medya hesabından yayınlayan 47 yaşındaki Arzum Onan, gönderisinde, "Değişiklik iyidir" ifadelerini kullandı.Onan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına; Uğurkan Erez, Hazal Kaya, Asuman Krause, İpek Acar, Burcu Kara ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.