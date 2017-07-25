Asena Atalay Bodrum’da tatilde!

Magazin - 26 Temmuz 2017 04:00

Asena Atalay, tatil için arkadaşlarıyla Bodrum’a gitti.Son dönemde adı sık sık eski eşi Caner Erkin’le yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Atalay, önceki gün Gümbet’teki otelin sahilinde objektife takıldı. Denizden çıkışta objektifleri fark eden sunucu, hızlı adımlarla şezlonga gidip havlusuna sarındı.Bir süredir Çeşme’de olan Asena Atalay, Bodrum’a geçmişti. Türkbükü'nde bir barda sabaha kadar eğlenen Asena Atalay’ın barda iş adamı Alican Tatar ile aynı bardağı kullanması dikkat çekmiş, ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.Kaynak: hurriyet.com.tr