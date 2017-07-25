Asena Atalay, tatil için arkadaşlarıyla Bodrum’a gitti.
Son dönemde adı sık sık eski eşi Caner Erkin’le yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Atalay, önceki gün Gümbet’teki otelin sahilinde objektife takıldı. Denizden çıkışta objektifleri fark eden sunucu, hızlı adımlarla şezlonga gidip havlusuna sarındı.
Bir süredir Çeşme’de olan Asena Atalay, Bodrum’a geçmişti. Türkbükü'nde bir barda sabaha kadar eğlenen Asena Atalay’ın barda iş adamı Alican Tatar ile aynı bardağı kullanması dikkat çekmiş, ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Asena Atalay Bodrum’da tatilde!
Önceki gün Gümbet’teki bir otelin sahilinde görüntülenen Asena Atalay, objektifleri fark edince hızlı adımlarla şezlonga gidip havlusuna sarındı.Magazin - 26 Temmuz 2017 04:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Asena Atalay
MAGAZİN HABERLERİ
- Demet Özdemir'in jet-ski keyfi!
- Ekran ömürleri kısa oldu!
- Serdar Ortaç’tan nostalji geccesi
- Eda Erol'un estetiksiz hali ortaya çıktı!
- No: 309'un sezon finali ve yeni sezon tarihi belli oldu!
- Survivor Berna Öztürk köye yerleşti!
- Burak Özçivit'ten 'Kardeşim Benim 2' açıklaması!
- Burcu Esmersoy'un zor anları!
- Selin İmer'den o dövmeye açıklama var!
- Sıla sahnede Ahmet Kural kuliste!