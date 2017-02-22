Kanal D’de yayınlanan “Renkli Sayfalar”a katılan Asena Atalay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atalay, ilk olarak eski eşi Caner Erkin’in oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesini hazmedemediği, kıskandığı için bu tür taleplerde bulunduğu iddiasına yanıt verdi: “Biz boşandık. O 28 yaşında, ben 27. İkimizin de hayatında biri olacak tabii. Yeniden çocuğu da olabilir. O da çocuğumun kardeşi olur, bir bakıma benim çocuğumdur. Başlarına bir şey gelse, ona da ben bakarım. Neden kıskanayım, düşman olayım? Sonuçta evliliğimiz bitmişti. Sadece uyanmam biraz geç oldu. Bu saatten sonra benim için sadece Çınar’ın psikolojisi önemli. Bu arada Çınar, babasının evlendiğini bilmiyor. Boşandıktan sonra babası hiç almadı. Çok az görüyor. 1,5 ayda bir. Oysa evliyken çok düşkündü oğluna.”
BEN TAPULARI BİLİYORUM
Asena Atalay, talepleri nedeniyle eski eşiyle arasında esen soğuk rüzgârların dinip dinmeyeceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Vicdanım rahat, maddi manevi hiçbir hatam yok. Bir noktada karşı tarafın vicdan yapacağına, ben ne yaptım diyeceğine eminim. Hata yaptıklarını anlayacak.” Atalay, basına yansıyan “Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’ya ev aldı” haberleriyle ilgili de konuştu. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten sunucu, “Beykoz’dan ev aldığı yalan. Süren mahkememizden dolayı tapuları falan biliyorum” dedi.
Asena Atalay: Caner Şükran'a ev almadı
Eski eşi Caner Erkin hakkında oğulları Çınar’ın özel masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle 451 bin liralık icra takibi başlatan, ardından evlilikleri döneminde edinilen malların paylaşımı için ikinci bir dava açan Asena Atalay, ‘Renkli Sayfalar’a konuştu.Magazin - 22 Şubat 2017 11:05
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