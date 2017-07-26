Asena Atalay coştu bir kere!

Önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te düzenlenen “happy hour” partisine katılan Asena Atalay, parti boyunca dans etti.

Magazin - 27 Temmuz 2017 04:00
Asena Atalay coştu bir kere!
Bodrum’da tatil yapan Asena Atalay, önceki gün Yalıkavak Zayo Beach’te düzenlenen “happy hour” partisine katıldı.

Arkadaş grubu ile locada eğlenen Atalay, parti boyunca dans etti. Koltukların üzerine çıkarak oynayan Atalay, görüntülendiğini fark edince ise oturdu.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Asena Atalay, Bodrum

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