Asena Atalay coştu bir kere!

Magazin - 27 Temmuz 2017 04:00

Bodrum’da tatil yapan Asena Atalay, önceki gün Yalıkavak Zayo Beach’te düzenlenen “happy hour” partisine katıldı.Arkadaş grubu ile locada eğlenen Atalay, parti boyunca dans etti. Koltukların üzerine çıkarak oynayan Atalay, görüntülendiğini fark edince ise oturdu.Kaynak: hurriyet.com.tr