En çok beğendiği yerin gözleri olduğunu anlatan Asena, " Kalpten bakarım çünkü. Anlatırım her şeyi gözlerimle..." dedi. "En beğenmediğiniz yeriniz neresi?" sorusuna ise bakın ne yanıt verdi:
"En beğenmediğim demeyelim ama küçük bulup yaptırdığım... Şimdi de büyük bulduğum için küçülteceğim göğüslerimi. Çok küçük yaşta estetik olmuştum. Hiç memnun değilim. Sonradan pişman oldum."
Asena Atalay: Göğüslerimi küçülteceğim!
Asena Atalay sunucusu olduğu D Magazin'e açıklamalarda bulundu.Magazin - 06 Şubat 2017 09:42
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