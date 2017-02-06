Asena Atalay: Göğüslerimi küçülteceğim!

Magazin - 06 Şubat 2017 09:42

En çok beğendiği yerin gözleri olduğunu anlatan Asena, " Kalpten bakarım çünkü. Anlatırım her şeyi gözlerimle..." dedi. "En beğenmediğiniz yeriniz neresi?" sorusuna ise bakın ne yanıt verdi:"En beğenmediğim demeyelim ama küçük bulup yaptırdığım... Şimdi de büyük bulduğum için küçülteceğim göğüslerimi. Çok küçük yaşta estetik olmuştum. Hiç memnun değilim. Sonradan pişman oldum."