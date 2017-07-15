Asena Atalay oğlu Çınar’ın babası Caner Erkin ile evliyken modacılığa soyunmuş; önce ‘ASE 88’ markasıyla, sonra ‘Asena&Alex’ adı altında tasarım yapmış ama beklediği ilgiyi görmemişti.
Beşiktaşlı futbolcudan Ocak 2016’da boşanan Asena Atalay şimdi de temizlik sektörüne girdi.
İŞİNİN BAŞINDA
Asena Atalay kardeşi Alican ile ortak olup ‘Hygienic’ (Hijyenik) adıyla bir şirket kurdu. Evlere, ofislere temizlik hizmeti veriyorlar. Asena merkezi Maslak Mashattan’da bulunan şirketin işleri ile A’dan Z’ye ilgileniyor. Instagram hesabından da herkese ‘Hygienic’i tavsiye ediyor.
Asena Atalay kardeşiyle ortak oldu!
Kardeşi ile ortak olan Asena Atalay hayatında temiz bir sayfa açtı.Magazin - 15 Temmuz 2017 10:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Asena Atalay, Caner Erkin
MAGAZİN HABERLERİ
- Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
- Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum tatili bitti!
- Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?
- Alaçatı'da Fatih Terim ve damatları mekan bastı!
- Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ı cahil buluyorum
- Tuba Büyüküstün'ü Alaaddin'in Sihirli Lambası'na önerdiler!
- Süper şoför Ajda Pekkan
- Fahriye Evcen balayını tek kıyafetle bitirdi
- Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
- Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!