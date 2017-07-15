Asena Atalay kardeşiyle ortak oldu!

Magazin - 15 Temmuz 2017 10:00

Asena Atalay oğlu Çınar’ın babası Caner Erkin ile evliyken modacılığa soyunmuş; önce ‘ASE 88’ markasıyla, sonra ‘Asena&Alex’ adı altında tasarım yapmış ama beklediği ilgiyi görmemişti.Beşiktaşlı futbolcudan Ocak 2016’da boşanan Asena Atalay şimdi de temizlik sektörüne girdi.Asena Atalay kardeşi Alican ile ortak olup ‘Hygienic’ (Hijyenik) adıyla bir şirket kurdu. Evlere, ofislere temizlik hizmeti veriyorlar. Asena merkezi Maslak Mashattan’da bulunan şirketin işleri ile A’dan Z’ye ilgileniyor. Instagram hesabından da herkese ‘Hygienic’i tavsiye ediyor.