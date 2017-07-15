Asena Atalay kardeşiyle ortak oldu!

Kardeşi ile ortak olan Asena Atalay hayatında temiz bir sayfa açtı.

Magazin - 15 Temmuz 2017 10:00
Asena Atalay kardeşiyle ortak oldu!
Asena Atalay oğlu Çınar’ın babası Caner Erkin ile evliyken modacılığa soyunmuş; önce ‘ASE 88’ markasıyla, sonra ‘Asena&Alex’ adı altında tasarım yapmış ama beklediği ilgiyi görmemişti.

Beşiktaşlı futbolcudan Ocak 2016’da boşanan Asena Atalay şimdi de temizlik sektörüne girdi.

İŞİNİN BAŞINDA
Asena Atalay kardeşi Alican ile ortak olup ‘Hygienic’ (Hijyenik) adıyla bir şirket kurdu. Evlere, ofislere temizlik hizmeti veriyorlar. Asena merkezi Maslak Mashattan’da bulunan şirketin işleri ile A’dan Z’ye ilgileniyor. Instagram hesabından da herkese ‘Hygienic’i tavsiye ediyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Asena Atalay, Caner Erkin

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kalp Atışı'nda aşk rekabeti!
  • Aşıkların Bodrum tatili bitti!
  • Adrıana Lıma'yı koluna mı kazıttı?
  • Terim ve damatları mekan bastı!
  • Deniz Akkaya'dan sert sözler!
  • O filme Büyüküstün'ü önerdiler!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
  • Balayını tek kıyafetle bitirdi
  • Hakan'dan Hara'ya sert sözler!
  • Seki'den sürpriz düğün kararı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!