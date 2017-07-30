Futbolcu Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay eski çılgın günlerine döndü.
Bodrum’da tatil yapan Asena Atalay, önceki gün Yalıkavak’ta bir ‘happy hour’ partisine katıldı. Koltukların, masaların üzerinde dans etti. Ardından başka bir plajda düzenlenen ‘color party’de yüzünü rengarenk boyadı ve yine çılgınca dans etti. Dün de yakın arkadaşı oyuncu Şebnem Bozoklu ile tatil için Atina’ya gitti.
Asena Erkin geçen hafta yenilediği silikonları ile dikkat çekmişti.
Kaynak: Pazar Postası
Asena Atalay tatil için Atina’ya gitti!
Bodrum tatilinde çılgınca eğlenen ve tatilin tadını doyasıya çıkaran Asene Atalay bu kez tatil için Atina’ya gitti.Magazin - 30 Temmuz 2017 15:00
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