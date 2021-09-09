Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı

2010 yılında Caner Erkin ile yaptığı evlilikle ismini duyuran, daha sonra sunuculuğa soyunan Asena Atalay, bir süredir magazin ve sosyal medyadan uzak hayatını sürdürüyordu. Asena Atalay, yaklaşık olarak dört ay sonra Instagram sayfasından fotoğraf paylaştı. Bikinili pozlarını yayınlayan sunucu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.