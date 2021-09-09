2010 yılında Caner Erkin ile yaptığı evlilikle ismini duyuran, daha sonra sunuculuğa soyunan Asena Atalay, bir süredir magazin ve sosyal medyadan uzak hayatını sürdürüyordu. Asena Atalay, yaklaşık olarak dört ay sonra Instagram sayfasından fotoğraf paylaştı. Bikinili pozlarını yayınlayan sunucu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.
Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı
Uzun süredir inzivada olan Caner Erkin’in eski eşi ve sunucu Asena Atalay, sonunda ortaya çıktı. Asena Atalay, bikinili karelerini Instagram sayfasından paylaşarak sosyal medyaya döndü.
09.09.2021 16:33 Magazin