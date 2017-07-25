Asena Atalay yeni bir aşka mı yelken açtı?

Magazin - 25 Temmuz 2017 09:00

Asena Atalay, 18 Haziran 2010’da evlendiği futbolcu Caner Erkin’den 19 Ocak 2016’da boşanmıştı.Bir süredir Çeşme’de olan Asena Atalay, Bodrum’a geçti. Önceki gecce Türkbükü'nde bir barda sabaha kadar eğlendi. Asena Atalay’ın barda iş adamı Alican Tatar ile aynı bardağı kullanması dikkat çekti.İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.Kaynak: posta.com.tr