Güzel oyuncu Şükran Ovalı'yla Roma'da dünyaevine giren Beşiktaşlı Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay adeta köşe kapmaca oynuyor… 6 yıllık eşi ve oğlu Çınar'ın annesi Atalay'la geçtiğimiz yılın başında ayrıldıktan sonra Emirgan'a taşınan ünlü futbolcu, Şükran Ovalı'yla yeni bir aşka yelken açınca oyuncunun Küçükbebek'teki evine taşınmıştı.
Birlikte yaşamaya başlayan ünlü çiftten Erkin, aşk yuvalarının gazeteciler tarafından bilinmesine daha fazla tahammül edemeyince ikili, yeni bir ev arayışına girdi. Yaklaşık 2 yıldır Bebek'te oturan Ovalı, eşinin isteğini kırmayarak Arnavutköy sırtlarında zevkine uygun bir ev buldu. Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'in Bebek'ten taşındığı haberini alan Asena Atalay ise hemen atağa geçti.
Yakın dostlarına "Bebek, İstanbul'daki en gözde semtlerimden biri. Oğlumla burada yaşamayı hep çok istiyordum. Ancak Caner'in Bebek'te oturmasından dolayı bazı haberlerin önüne geçmek için bu isteğimi hep erteliyordum" dediği öğrenilen ünlü sunucu, iddiaya göre semtte ev arayışına girdi. Atalay'ın kesesine ve zevkine göre Bebek'te bir ev bulduğu takdirde en kısa sürede Maslak'tan taşınacağı da konuşulanlar arasında…
EVLİLİK HABERİNE BOYKOT
Asena Atalay, eski eşinin yeniden evlenmesi üzerine gerildi. Bir magazin programı sunan Asena, "Caner'in haberini anons etmem" diyerek yapımcılara rest çekmişti..
Kaynak:takvim.com.tr
Asena Atalay yeni yuva kuruyor!
Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’in Şükran Ovalı’yla evlenip Bebek’ten taşınmasından sonra harekete geçti. Gözünü bu semte diken aykırı tasarımcı, yeni yuvasını kurmak için harekete geçti.Magazin - 08 Ocak 2017 14:07
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