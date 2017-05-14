Erkin, eski eşinin icra takibi başlatması üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden Atalay hakkında şoke edici iddialarda bulunmuştu.
Caner mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtmişti. Bu mesaj sonrası savcılığa başvuran Asena Atalay, Caner Erkin'in, kendisini kamuoyunda iffetsiz bir kadın ve anne gibi göstermeye çalıştığını iddia etmişti.
TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI
Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Erkin'in söz konusu yazıda Asena'yı rencide etmediği, kaba ve ağır bir dille eleştirdiğini belirten savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Dosya kapandı.
https://www.gecce.com/fotogaleri-asena-atalaya-savciliktan-sok
Kaynak:sabah.com.tr
Asena Atalay'a savcılıktan şok
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.Magazin - 14 Mayıs 2017 12:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Asena Atalay, Caner Erkin, savcılık
MAGAZİN HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un ikinci ameliyatı
- Hadise ve Hande Yener rekabeti
- Azra Akın nasıl evlenme teklifi aldı?
- Burcu Kara eğlendi, eşi bekledi!
- Ceyda - Coşkun Sabah çifti boşandı ama...
- Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın nikah yeri belli oldu!
- Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması
- Poyraz Karayel’in müzikleri ön satışa çıktı!
- 2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Salvador Sobral kazandı