Asena Atalay'dan Caner Erkin'e bir şok daha!

Asena Atalay, Caner Erkin’in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı.

Magazin - 16 Şubat 2017 10:07
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e bir şok daha!
Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yıl ocak ayında İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde anlaşarak boşandı. 6 yaşında çocuğun velayeti de annede kaldı. Gazete Habertürk muhabiri Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, tarafların imzaladığı tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Ancak Erkin’in 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla 120 bin ve 461 bin TL’lik 2 icra takibi başlattı.

‘KANDIRILDIM’ DEDİ

Asena Atalay, Erkin’in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla açtığı dava dosyasında Asena Atalay, kandırıldığını ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarısını istedi. Caner’in “Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin” dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz’daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını, hediye alınan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti. Atalay, ünlü futbolcunun menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Atalay, Erkin’in kötü niyetli olarak üzerine kayıtlı tüm mal varlıklarını kendisinden gizlediğini iddia etti.

MAL VARLIĞINA TEDBİR

Caner Erkin’in ihtiyati tedbir talebi konulması istenen varlığı dilekçede şöyle belirtildi.

Şişli’de 2, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde 1, Gömeç İlçesi’nde 6 gayrimenkul. 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK: haberturk.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ödül töreninde şıklık yarışı!
  • Rüzgar'dan romantik teklif!
  • Gülşen doğumdan sonra ilk kez...
  • Anne-kız alışverişte!
  • Usta oyuncu ‘İçimdeki Fırtına’da
  • Çağla'dan 'Öpüşme' açıklaması!
  • "Barış Arduç ile oynamak isterim!"
  • Sadece 4 bölüm dayanabildiler!
  • Saniyede 16 Bin Lira kazandı!
  • Gelin adayı Hanife'den sürpriz var!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Instagram'da ünlüler - 15.02.2017
  • Çağla Şıkel'den 'Öpücük' açıklaması!
  • Hadise saniyede 16 Bin Lira kazandı!
  • Gelin adayı Hanife geri döndü
  • Jennifer Lopez'den Drake itirafı
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • Rüzgar Erkoçlar'dan sevgilisine evlilik teklifi
  • Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!
Instagram'da ünlüler - 15.02.2017