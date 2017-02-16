Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yıl ocak ayında İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde anlaşarak boşandı. 6 yaşında çocuğun velayeti de annede kaldı. Gazete Habertürk muhabiri Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, tarafların imzaladığı tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Ancak Erkin’in 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla 120 bin ve 461 bin TL’lik 2 icra takibi başlattı.
‘KANDIRILDIM’ DEDİ
Asena Atalay, Erkin’in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla açtığı dava dosyasında Asena Atalay, kandırıldığını ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarısını istedi. Caner’in “Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin” dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz’daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını, hediye alınan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti. Atalay, ünlü futbolcunun menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Atalay, Erkin’in kötü niyetli olarak üzerine kayıtlı tüm mal varlıklarını kendisinden gizlediğini iddia etti.
MAL VARLIĞINA TEDBİR
Caner Erkin’in ihtiyati tedbir talebi konulması istenen varlığı dilekçede şöyle belirtildi.
Şişli’de 2, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde 1, Gömeç İlçesi’nde 6 gayrimenkul. 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip.
KAYNAK: haberturk.com
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e bir şok daha!
Asena Atalay, Caner Erkin’in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı.Magazin - 16 Şubat 2017 10:07
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