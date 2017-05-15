Asena Atalay'dan Caner Erkin'e gol!

"Asena, ağlayan bebeğini emzirmek için bile yatağından kalkmadı" iddiasında bulunan Caner Erkin'e eski eşinden gönderme...

Magazin - 15 Mayıs 2017 12:56
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e gol!
Oğlu Çınar'ın fotoğrafını paylaşan Atalay, "Ateşlendiğin gecelerde uykusuz kaldım" diyerek iddiaları yalanladı.

ATALAY'DAN ERKİN'E İĞNELİ CEVAP

Eski eşine açtığı icra takibi nedeniyle Caner Erkin tarafından "3. kişilerle ilişkisi oldu. O eğlenirken oğlumuza bakıcılar baktı" diye suçlanan Asena Atalay'dan ünlü futbolcuya iğneli cevap…

Dün kutlanan Anneler Günü dolayısıyla oğlu Çınar'ın bir fotoğrafını instagram'da yayınlayan ünlü sunucu, hem annelik duygularını paylaştı hem de hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Atalay "Hamilelik döneminde zayıflama hapları içti. Uyanamadığı için bir baba olarak bebeğimi biberonla ben besledim. Çınar'ı hiçe sayarak onun yanında erkeklerle çocuğunun görmemesi gereken ilişkilere girdi" diyen Erkin'e golünü şu sözlerle attı:

"2011'de anne oldum… Aşık oldum… İyiye de kötüye de daha çok şükreden oldum. Sahip değil, şahit oldum. Gördüğüm her çocuğun başını okşar oldum. Ateşlendiğin geccelerde uykusuz kaldım, telaşlandım. Bazen çocuk oldum. Hayata karşı uyanık oldum. Araştırır oldum, daha çok okur oldum. İnsan oldum, insan ayırmaz oldum. Sayende her gün yeni bir şeyler öğrenir oldum. Kendimi keşfeder oldum. Savrulmayan ÇINAR oldum. Beni annen olarak seçtiğin için teşekkür ederim. İyi ki annelere her gün Anneler Günü…"

ŞÜKRAN DA NİSPET YAPTI

Caner Erkin'in Ocak ayında Roma'da evlendiği Şükran Ovalı da Anneler Günü için paylaşım yaptı. Ovalı'nın "Doğurmuş, doğurmamış, doğurmadığını bile bağrına basmış, ruhu anne olan kadınların Anneler Günü kutlu olsun" sözleri dikkat çekti.

Çınar'ın cici annesi olan güzel oyuncunun bu sözleri 'Şükran'dan Asena'ya nispet' olarak yorumlandı. 6 yaşındaki oğlunun velayeti kendisinde bulunan Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'le bu yüzden de mahkemede karşı karşıya geldi.

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Kaynak: takvim.com.tr
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