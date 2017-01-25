Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ikinci şok

İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’nden başlatılan icra takip kararına göre, Atalay, eski eşinden, çocuğu ile ilgili yaptığı masrafları sıraladı. Asena Atalay’ın istek listesinden dikkat çekici harcama kalemleri bulundu.
İşte o liste
1-Çocuğun sağlık harcamaları- 12 bin TL
2- Çocuğun eğitim giderleri 60 bin TL
3- Çocuğun bakıcı masrafları 42 bin TL
4- Çocuğun ulaşım masrafları 36 bin TL
5- Çocuğun giyim masrafları 12 bin TL
6-Çocuğun gıda masrafları 36 bin TL
7- Çocuğun Müzik eğitimi 24 bin TL
8- Çocuğun spor masrafları 15 bin TL
9- Çocuğun tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL
10 – Çocuğun barınma giderleri 32 bin 338 TL
11- Çocuğun barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL
12 Çocuğun barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL
Yüzde 9 faizi ile toplam rakam 451 bin 151 TL
Söz konusu icra takip kararına Caner Erkin’in itirazda bulunma hakkı var. Bu durumda, söz konusu masrafların dava konusu olması söz konusu.
Kaynak:hurriyet.com.tr