Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ikinci şok

Magazin - 25 Ocak 2017 17:00

Asena Atalay’ın Caner Erkin’e yönelik icra takibinden sonra bugün yeni bir takip daha yapıldığı anlaşıldı.İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’nden başlatılan icra takip kararına göre, Atalay, eski eşinden, çocuğu ile ilgili yaptığı masrafları sıraladı. Asena Atalay’ın istek listesinden dikkat çekici harcama kalemleri bulundu.İşte o liste1-Çocuğun sağlık harcamaları- 12 bin TL2- Çocuğun eğitim giderleri 60 bin TL3- Çocuğun bakıcı masrafları 42 bin TL4- Çocuğun ulaşım masrafları 36 bin TL5- Çocuğun giyim masrafları 12 bin TL6-Çocuğun gıda masrafları 36 bin TL7- Çocuğun Müzik eğitimi 24 bin TL8- Çocuğun spor masrafları 15 bin TL9- Çocuğun tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL10 – Çocuğun barınma giderleri 32 bin 338 TL11- Çocuğun barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL12 Çocuğun barınma masrafları (Aidat) 21 bin TLYüzde 9 faizi ile toplam rakam 451 bin 151 TLSöz konusu icra takip kararına Caner Erkin’in itirazda bulunma hakkı var. Bu durumda, söz konusu masrafların dava konusu olması söz konusu.Kaynak:hurriyet.com.tr