Asena Atalay'dan Caner Erkin'e yeni bir şok

Magazin - 17 Şubat 2017 09:53

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’den oğlu için yıllık 600 bin TL tedbir nafakası istedi. Önceki nafaka aylık 10 bin TL’ydiBeşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin’in 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından eski eşine dava üstüne dava açan eski eşi Asena Atalay, bu kez velayeti üstünde olan oğlu için aylığı 50 bin liradan yıllık 600 bin TL tedbir nafakası bağlanması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.Oğlu ile oturduğu evin kirasının 15 bin lira, aidat giderinin 3 bin 800 lira olduğunu ve dairenin sözleşmesinin Caner Erkin’in üzerine olduğunu belirten Atalay, Erkin’in geçen yılın aidat bedelini ve bu senenin kira ödemelerini yapmadığını iddia etti.Atalay oğlunun barınma giderleri, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istedi.‘MASRAF İKİ KATINA ÇIKACAK’Özel anaokulunda eğitim gören oğlunun yıllık eğitim masrafının yemek ve servis dahil 35 bin TL olduğunu belirten Atalay, seneye ilkokula başlayacağı için bu bedelin 2 katına çıkacağını belirtti.Asena Atalay, Caner Erkin’in evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açmış; gayrimenkul ve araçlar ile kulüpten alacaklarına tedbir konulmasını istemişti.Kaynak:haberturk.com