Sunucu Asena Atalay, birkaç günlüğüne çıktığı Bodrum tatiline hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün bir partiye katılan Atalay, oğlu Çınar'ı İstanbul’da bakıcıya bıraktığını açıkladı.
Ünlü sunucunun yanında, birkaç gün önce adının aşk dedikodularına karıştığı iş adamı Alican Tatar'ın olmaması dikkati çekti.
Kaynak:sozcu.com.tr
Asena Atalay'ın boyalı eğlencesi!
Asena Atalay, önceki gün Bodrum'da düzenlenen bir Color Party'de arkadaşlarıyla birlikte çılgınlar gibi eğlendi.Magazin - 28 Temmuz 2017 12:39
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