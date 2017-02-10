Magazin - 10 Şubat 2017 09:21

Göğüslerini küçülteceğini söyleyen Asena Atalay'ın bir estetik harikası olduğu ortaya çıktı. 2010 yılında Caner Erkin ile dünyaevine giren ve aldatma iddiaları nedeniyle 2016 yılında boşanan Asena Atalay'ın düğününden çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görenlerin tanıyamadığı Asena Atalay'ın estetiksiz hali herkesi şaşırttı.2016 yılında boşandığı Caner Erkin ile düğün fotoğrafı ortaya çıkan Asena Atalay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına uğrattı.İŞTE O GÖRÜNTÜ:Kaynak: milliyet.com.tr