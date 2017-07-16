Asena Tuğal ile Şahin Irmak arasında nikâh gerilimi!

Magazin - 16 Temmuz 2017 17:30

Asena Tuğal ile Şahin Irmak bir türlü evlilik tarihi belirleyemeyince; Tuğal sıkıldı.Posta'nın haberine göre, 2013’te sevgili olan Şahin Irmak ile Asena Tuğal, 2015’te nişanlanmıştı. İki yıldır sürekli nikah tarihlerini değiştiren çift Mayıs’ta evleneceklerini açıklamıştı. Ama düğünü yine sel aldı! İddiaya göre, bu nedenle araları bozuldu.Asena Tuğal 15 gün önce dil ve oyunculuk eğitimi için altı aylığına Amerika’ya gitti.