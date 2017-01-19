Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi

Şahin Irmak ile evlilik hazırlıkları devam eden Asena Tuğal, düğünlerini yurt dışında yapma fikrinden vazgeçtiklerini söyledi.

Magazin - 20 Ocak 2017 08:00
Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi
Şahin Irmak ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Akmerkez'deydi. Sevgilisi Irmak'ın isteği üzerine hobi olarak cam boyamaya başlayan Tuğal, yeni projelerin geldiğini fakat değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.




MEKAN BAKIYORLAR
Yaz gelmeden dünya evine girmeyi planladıklarını söyleyen Tuğal, düğün için mekan araştırması yaptıklarını dile getirdi. Düğünü yurtdışında yapmaktan vazgeçtiklerini söyleyen oyuncunun annesinin hediye ettiği yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu yüzüğünü göstererek, “Annemin yüzüğüydü. Bana uğur getiriyor. Parmağımdan çıkarmamaya çalışıyorum” dedi.




Kaynak:sozcu.com.tr
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