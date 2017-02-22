Asena Tuğal'den yeni proje müjdesi!

Alışveriş - 22 Şubat 2017 16:55

Genç ve güzel oyuncu Asena Tuğal, geçtiğimiz gün Akmerkez'de alışveriş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. İki hafta içerisinde çekimleri başlayacak olan yeni bir dizi projesinde olduğunu belirten Tuğal, ''Daha önce de oynadığım dizideki gibi iki karakteri canlandıracağım, Ebru Akel’le de aynı sette olacağım'' dedi ve arkadaşlarıyla alışveriş turuna devam etti.