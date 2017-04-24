Asena'dan 'ahlaksız kadın imajı'na karşı hamle

Magazin - 24 Nisan 2017 09:40

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler

Asena Atalay sitem etti!

Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi

Asena Atalay adliye koridorlarında

Asena Atalay, eski eşi futbolcu Caner Erkin'in kendisini üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürerek dava açtı.Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Caner Erkin ile Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet konusunda davalık olan ikiliden son hamle Atalay’dan geldi. Medyatik güzel, avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla, üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürdüğü Beşiktaşlı yıldıza 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.