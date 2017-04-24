Asena'dan 'ahlaksız kadın imajı'na karşı hamle

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'e bir dava daha açtı.

Magazin - 24 Nisan 2017 09:40
Asena'dan 'ahlaksız kadın imajı'na karşı hamle
Asena Atalay, eski eşi futbolcu Caner Erkin'in kendisini üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürerek dava açtı.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Caner Erkin ile Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet konusunda davalık olan ikiliden son hamle Atalay’dan geldi. Medyatik güzel, avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla, üçüncü kişilerle ilişkisi varmış gibi göstererek ‘ahlaksız kadın imajı’ çizdiğini ileri sürdüğü Beşiktaşlı yıldıza 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler



Asena Atalay sitem etti!

Asena Atalay sitem etti!



Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi

Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi



Asena Atalay adliye koridorlarında

Asena Atalay adliye koridorlarında
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı

Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Diriliş bu hafta yayınlanmıyor!
  • Amsterdam'da aşk başkadır!
  • Yılmaz Morgül'den şaşırtan video!
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • Birce Akalay'ın vedası!
  • Doğum günü böyle kutladı
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir şok daha!
  • Evcilik oyunu gerçek mi oluyor?
  • Şendil'den hamilelik pozları
  • Mert için yolun sonu mu geliyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hakan Çalhanoğlu evlendi
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!