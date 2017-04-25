Asene Atalay'dan oğluna doğum gününde anne öğütleri

Asena Atalay, oğlu Çınar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

Magazin - 26 Nisan 2017 01:00
Asene Atalay'dan oğluna doğum gününde anne öğütleri
Asena Atalay, Caner Erkin ile evliliğinden olan oğlu Çınar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kutladı. Oğlu Çınar ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Asena Atalay, oğluna anne öğütleri verdi.

İşte Asena Atalay'ın Instagram hesabından paylaştığı o duygusal mesaj:

"İnsanlar genelde herşeyi karşılıklı yaparlar.. Farkında olarak ya da olmayarak. Karşılığını alamadıklarında da saldırganlaşırlar. Yüzde yüz karşılıksız tek sevgi Anne-çocuk sevgisidir.. Annelerimizinde dediği gibi anne olmadan anlamazsın :) Şimdiii annemin bana verdiği öğütler gibi benimde sana öğütlerim olacak Çınar. Hazırsan başlıyorum... Kendine ve ilahi güce güven. Bu en önemlisi. Duanın gücüne İnan. Öğrendiğin herşeyi sorgula, kafana yatmayanı reddet. Bu hayat senin unutma! İnsanları yargılama, insanları sev. Hatalıysan af dile, biri senden af dilerse affet. Bu hayatta başına gelen herşey sana birşey öğretmek için var. İsyan etme, fark et! Herkes hayal gücü kadardır. Hep en büyüğünü hayal et. Paylaş! Elinde avucunda neyin varsa.. Sevgini, paranı, zamanını... Paylaşmanın tadını farkedince ne demek istediğimi anlıyacaksın... Yolda yürürken yanında birileri olacak. Onlara iyi bak, kiminle yürüyorsan O'sun. Bilgi, ilim, sevgi ile kal. Seni çok seviyorum. İyiki doğdun. İyiki benim oğlum oldun. Annen"

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