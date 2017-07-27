Ashley Graham'ın dolgun gururu!

Ashley Graham dolgun kıvrımlarıyla gurur duyuyor.

Dünya Magazin - 27 Temmuz 2017 23:59
Ashley Graham'ın dolgun gururu!
Dünyaca ünlü büyük beden mankeni Ashley Graham dolgun hatlarını sergilemekten kaçınmıyor.

Önceki gün New York'ta bir tanıtımda görüntülenen rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü model tişörtüne düğüm atarak karın bölgesindeki dekoltesiyle dolaştı.



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