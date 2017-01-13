Asi ve sürprizlerle dolu Meriç!

Sinema - 13 Ocak 2017 14:29

Kayla (Afra Saraçoğlu)’nın “Kötü Çocuk” Meriç (Tolga Sarıtaş) ile tanıştığı gün başlayan macera ‘Meriç’ karakterinin gizemli ve asi ruh hali ile sinemaseverlere bol gerilim ve heyecan dolu dakikalar yaşatacak!‘’Kötü Çocuk’’ karakterini canlandıracağı duyulduğu günden bu yana Tolga Sarıtaş’ın fanları vizyon tarihini iple çekiyor.Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı filmde, baba karakterini Sarp Akkaya canlandırırken Kayla’nın annesini ise Tülin Özen oynuyor.Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda ‘Kötü Çocuk’ kitabını da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor! Kötü Çocuk 20 Ocak’ta sadece sinemalarda!